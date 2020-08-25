Гончаренко о 0:1 с «Локо»: «ЦСКА хорошо начал, затем упустил нити игры. Это шлейф прошлого сезона»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 9-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Муйжнек.

– Очень хорошо начали. Может, не было предпосылок для гола, но давление оказывали хорошее.

Затем упустили нити игры, что не хотелось бы делать. Это шлейф прошлого сезона, когда мы ждали чего-то от соперника. Сегодня на каком-то отрезке он проявился – и мы пропустили.

Во втором тайме доволен реакцией на происходящее. Играли открыто, пробовали изменить ситуацию.

Пробовали каждую атаку довести до завершения, не искали единичный шанс. Характер, который проявили после удаления, понравился.

– После матча с «Уфой» вы признались, что Эджуке больше понравился вам на фланге. Зачем сегодня он снова вышел центральным нападающим, ведь было понятно, что ЦСКА будет много позиционно атаковать? Смена позиции Эджуке сразу после перерыва – признание ошибки?

– Да нет, никакой ошибки. У нас широкая скамейка. Всегда можно говорить: почему Эджуке играл на этой позиции, почему не играл другой.

Нам понравилось сочетание с ложным нападающим и сменой позиции, хорошо в нем смотрелись. В целом получалось неплохо.

Может, взаимопонимания не хватает, как прессинговать. Давали слишком много свободы центральным защитникам соперника в конце первого тайма. Возможно, это главный недостаток Эджуке как нападающего, – сказал Гончаренко.

У ЦСКА 1 победа в 7 последних матчах РПЛ с «Локо»