Тедеско о 2:0 с «Рубином»: «Спартак» подсел после удаления. Рады победе»

Главный тренер подвел итоги матча 8-го тура против (2:0).

«Очень рады результату. Всегда непросто играть против «Рубина», особенно на их арене. Команда очень хорошо организована, очень четкая структура игры. При атаках очень сложно найти пространство. При отборе мяча они очень хороши на контратаках, игроки могут быстро убежать.

Здорово, что удалось забить в первом тайме. Второй гол (автогол Меркулова – прим. Sports.ru) оказался удачей. Но перед этим после подачи свистнули фол на вратаре «Рубина», хотя мне показалось, что там можно было продолжать.

Во втором тайме Маслов получил вторую желтую, после этого команда была вынуждена глубоко обороняться и стараться контратаковать, что непросто, так как «Рубин» очень быстро возвращается в оборону.

Очень важные три очка для нас. Не согласен, что подсели с начала второго тайма. Подсели после красной карточки.

Надеюсь, что Жиго вернется на следующей неделе. Сегодня сыграла хорошо вся линия оборона. Ребята показали характер в непростом матче. И доказали, что могут играть через не могу, переносить тяготы и лишения. Это придает сил.

Соболев и Кокорин сыграли в матче Кубка. Вот она – ротация. Смотрим, кто из игроков свежее. Поэтому выбор пал на Йордана и Понсе, которые отлично сыграли.

заменили вынужденно, потому что был удален Маслов. Не хотели это делать», – сказал Тедеско.

«Спартак» вышел на 2-е место в РПЛ. Он уступает «Зениту» по разнице голов