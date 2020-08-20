Сергей Иванов: «Внимание СМИ к российскому футболу чрезмерно, он этого не заслуживает. Обсуждают даже сплетни»

Специальный представитель президента РФ по экологии и охране окружающей среды недоволен повышенным вниманием СМИ к российскому футболу.

«Футбол – спорт номер один. Спорить с этим бессмысленно и не нужно. Сам я тоже футбольный, хоккейный, баскетбольный болельщик, болею за один клуб – ЦСКА.

Но внимание СМИ к российскому футболу чрезмерно. Российский футбол не заслуживает такого внимания.

Возьмем все игровые виды спорта в России. Самый успешный в России – это волейбол. И сборные России по волейболу на международной арене, и клубы в еврокубках постоянно выигрывают. Но по сравнению с футболом у волейбола ноль.

Такая же ситуация в нашем женском гандболе. Наши гандболистки – олимпийские чемпионки, побеждают на чемпионатах Европы и мира, «Ростов-Дон» – в лидерах Лиги чемпионов. Но о женском гандболе пшик в наших СМИ.

У российского футбола нет таких перспектив, как у волейбола, гандбола и клубного баскетбола. В нашей прессе процентов на 90 говорят о футболе и часто обсуждают даже сплетни», – заявил Иванов.