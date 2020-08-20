Эндрос Таунсенд: «Бэйл достоин статуи в «Реале». Вместо этого его оскорбляют медиа, фанаты и клуб»

Полузащитник поделился мнением о ситуации, в которой оказался его бывший одноклубник по «Тоттенхэму» .

«В обычной ситуации я бы не понял выходки Бэйла, то, что он делал на трибунах, его игру в гольф и намеренное желание досадить работодателю.

Но с учетом того, что Гарет сделал для этого клуба... Голы в финале Лиги чемпионов с «Атлетико», два гола «Ливерпулю», благодаря которым «Реал» фактически выиграл турнир. Он достоин статуи.

Вместо этого его оскорбляют медиа, фанаты, клуб. Он согласился перейти в Китай, а потом ему звонят в одиннадцатом часу: «Нет, ты не уйдешь, возвращайся в «Реал», хотим, чтобы ты был здесь». После всего этого он не играет, его оскорбляют, а клуб все еще скармливает это прессе.

Так что я не виню его за то, как он себя ведет, за то, что просто сдался», – приводит слова Таунсенда Goal.com со ссылкой на ITV Sport.

Невероятно, но Бэйл близок к уходу из «Реала» – обратно в «Тоттенхэм». Пока аренда, зато в Мадрид переедет Алли