Карасев назначен на матч «Урал» – «Зенит», Левников – на игру «Рубин» – «Спартак»

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РФС объявил о назначении судей на матчи 8-го тура РПЛ.

Все игры пройдут с использованием системы ВАР.

«Краснодар» – «Химки»: судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Роман Усачев, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Урал» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Алексей Ширяев; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Алексей Матюнин; АВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Сергей Зуев.

«Ростов» – «Ротор»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Антон Кобзев, Илья Елеференко; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Гончар.

«Уфа» – ЦСКА: судья – Николай Волошин; ассистенты судьи – Владимир Миневич, Арам Петросян; резервный судья – Артур Федоров; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Алексей Лунев; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Арсенал» – «Сочи»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Роман Милюченко; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Станислав Васильев; АВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Александр Колобаев.

«Рубин» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Игорь Синер.

«Локомотив» – «Тамбов»: судья – Евгений Турбин; ассистенты судьи – Александр Богданов, Адлан Хатуев; резервный судья – Максим Матюнин; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Алексей Румянцев.

«Динамо» – «Ахмат»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Алексей Стипиди; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Геннадий Куличенков.

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