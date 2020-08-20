Билан о Черданцеве: «Думаю, Юра знает свои ошибки. Не всегда есть возможность подумать во время комментариев»

Главный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан в интервью Sports.ru поделилась мнением о работе комментатора .

– На «Матч ТВ» есть неприкасаемые?

– Люди, которых нельзя уволить? Нет.

– Вопрос от футбольного гуру Sports.ru Александра Дорского: «Черданцев никогда не понимал в футболе, а теперь он вообще не готовится. Вы считаете нормальным, когда такой человек ведет главную передачу о русском футболе на федеральном канале»?

– Мне трудно ответить Дорскому за Черданцева. И за людей, которые приходят каждую неделю в эфир к Черданцеву и не говорят ему в лицо «Ты не разбираешься в российском футболе». Вы считаете, их пытают, поэтому они так не говорят? Поэтому они приходят и дают комментарии Юре?

Я считаю, что человек, который не сидит один в студии с монологом, а участвует в диалоге, задает вопросы и отвечает на претензии, все-таки имеет право на более лестную характеристику.

– Тогда конкретные примеры от Саши: «В матче «Арсенал» – «Спартак» Черданцев назвал 26-летнего Егора Шамова молодым вратарем, а схему Тулы с пятью защитниками – постоянной для игр Черевченко, хотя по ней «Арсенал» провел только шесть матчей из 22. По другим чемпионатам – тоже кошмар. Комментируя Кубок Италии, Черданцев сказал, что у Сарри нет трофеев, хотя в прошлом сезоне он выиграл Лигу Европы и Кубок Англии. А комментируя «Челси» – «Бавария» в феврале, назвал Маркоса Алонсо основным защитником лондонцев и сказал, что вратарь Кепа пропускает матч из-за невероятного недомогания, хотя Кепа не играл несколько матчей до этого, и все знали, что Лэмпард им недоволен.

– Я думаю, что есть еще ошибки, которые допускал Юра.

– Дорский их не указал, потому что вряд ли пересматривал матчи. Это первое, что пришло ему в голову, но все равно впечатляет.

– Уверена, что пересматривал и готовился, чтобы задать вопрос. Я уверена, что он ведет постоянное наблюдение за нашими комментаторами. Все-таки это основной контент Sports.ru, не будем скрывать. У вас если в заголовок вынесен «Матч ТВ», то статья удалась. Правда?

– Наталья, если можно, перейдем к вопросу.

– Я думаю, Юра знает все свои ошибки. Просто не всегда есть возможность подумать во время комментариев, потому что репортаж очень быстрый. На счет готовиться – не уверена. Я могу переадресовать все вопросы Юре, Дорский сам может задать ему, – сказала Билан.

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