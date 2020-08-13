Харри Реднапп: «Бэйл превратит «Тоттенхэм» в претендента на чемпионство в АПЛ»

Бывший тренер Харри Реднапп высказался о будущем вингера «Реала» .

«Если Бэйл вернется в «Тоттенхэм» и присоединится к уже обновленной атакующей линии, «шпоры» смогут стать серьезной угрозой. , Сон Хын Мин, и Бэйл.

Если бы я выбирал, то выпустил бы всех четырех вместе и посмотрел бы на результат. Бэйл может превратить «Тоттенхэм» из претендента на еврокубки в претендента на чемпионство в .

С Гаретом все станут лучше. Когда я думаю о Деле, который помогает этой атакующей тройке, у меня мурашки по коже. За последние несколько сезонов Деле немного сбавил, но прослеживаются моменты, что он начинает возвращаться к своей лучшей форме.

«Шпорам» нужна новая сила, и Бэйл предоставит ее», – сказал Реднапп.

Бэйл о карьере: «Если будут варианты, точно рассмотрю их. «Реал» не дал мне уйти в прошлом году. Все зависит от них»