Кирилл Новиков: «Хвича сначала нырял, а потом произошло касание. Пенальти не было»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал поражение от «Рубина» (0:1) в матче 7-го тура РПЛ.
«Был хороший матч, зрителям было интересно сегодня. Мы проиграли, но сегодня не могу предъявлять претензии команде по самоотдаче и по игре. До удаления мы переигрывали «Рубин».
Возникает большой вопрос по пенальти, потому что игрок «Рубина» (Хвича Кварацхелия – Sports.ru) сначала начал нырять, а потом произошло касание. Я считаю, что пенальти в наши ворота не было. Ребята хотели и могли забить.
Как пропустили атаку «Рубина», которая привела к голу? Хорошие действия «Рубина» и позиционная ошибка игроков обороны. Если мы идем в подкат в штрафной, нужно быть уверенным, что сыграем в мяч. Могли обойтись без этого подката. Индивидуальная ошибка и хорошие действия игроков «Рубина» – причина пропущенного мяча», – сказал Новиков.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным.