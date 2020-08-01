Sports.ru сделал черную форму «Зениту» – и ее можно выиграть в нашем видео в ютубе

Главный редактор Sports.ru Александр Аксенов и дизайнер редакции Матвей Медведев сделали черный вариант формы «Зенита».

К питерскому клубу приклеился слоган «В цветах «Зенита» нет черного» (в видео говорится об этом), из-за которого его окружает, на наш взгляд, неловкая дискуссия о легионерах.

Черный – востребованный цвет: в этом сезоне черные комплекты выпустили, например, «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». «Зенит» – большой клуб, и ему точно нужен особенный ход. «Ювентус» сменил логотип, сделав так, чтобы буква J ассоциировалась именно с ним; «Ман Сити» ежегодно делает отсылки к городу в своей форме – так клуб борется за статус главного клуба Манчестера с «Юнайтед». У «Зенита» уже есть и буква, и город. Черная форма – как раз такой ход.

В финале видео – конкурс, в котором можно выиграть черную форму «Зенита». Заходите! Пишите комментарии, нравится ли вам черный вариант формы, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Sports.ru в ютубе.