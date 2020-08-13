Экс-хавбек «Спартака» сравнил нападающего красно-белых и форварда .

— Какой потолок у Соболева, до какого уровня сможет дорасти? Или пока вы не видите в его игре чего-то особенного?

— Его прогресс? Значит, мы неплохо поработали с Александром в «Енисее» (смеется). Конечно, потенциал виден. Но в Красноярке Соболев действовал, наверное, процентов на 50 возможностей.

— Почему?

— Просто понимал, что у нас он только в аренде. Вернувшись в «Крылья», раскрылся по-другому и получил приглашение от «Спартака». Соболев точно еще не достиг потолка. Если убрать отдельные шероховатости, то все должно получиться.

Саше еще надо окрепнуть физически. Его основной козырь — игра на «втором этаже». Возможно, в каких-то матчах «Спартаку» стоит выстраивать свою тактику именно через Соболева. В целом Тедеско может варьировать действия в атаке.

— Если Соболев продолжит расти, мы в итоге можем получить «нового Дзюбу»?

— Понимаете, у Дзюбы есть фора перед Соболевым — спартаковская школа. Это действительно преимущество перед другими академиями. Перед немосковскими — уж точно. Сразу видно тех, кто рос в . Когда у тебя уже есть такая база, ею надо просто правильно воспользоваться.

Дальше все зависит от самого футболиста — что ты положишь на этот фундамент? Одно бревнышко — или монолит на долгие-долгие годы.

— Дзюба положил монолит?

— Он правильно распорядился этой базой. Академия «Спартака» – одна из самых лучших в стране. Там всегда очень серьезная конкуренция. И после такой школы до основной команды доходят лучшие, – сказал Титов.

Соболев потушил конфликт с Дзюбой, хотя созвонился с ним не сразу. А еще испугался ехать в Серию А и сказал, как Кокорина изменила тюрьма