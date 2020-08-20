Гончаренко о матче со «Спартаком»: «Счет позволял глубоко обороняться во 2-м тайме»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями после матча 7-го тура со «Спартаком» (3:1).

– Мы попросили [во втором тайме] по-другому строить наш прессинг. И ситуация диктовала, и счет был такой, который позволял где-то, может быть, глубоко обороняться, зная, что у нас есть на данный момент качественные игроки, которые могут организовать хорошую контратаку, что, в принципе, и произошло.

– Вопрос о моменте с голом Магнуссона. Вы смотрели на стандартные положения , который в этом сезоне до сегодняшнего матча не пропускал с игры, наигрывали это?

– Да, мы уделяли этому внимание. Но зная наших подающих и игроков, которые завершают, это, возможно, не самая сильная наша черта. Однако и здесь ищем возможность улучшить команду. Сегодня это произошло.

– Эджуке уже выходил в Грозном. Сейчас он забил мяч, но при этом часто передерживал. В чем была его задача? Как раз придержать или наоборот?

– Таким креативным игрокам нельзя говорить, что ты должен быстрее отдавать мяч. Они знают, что делать с мячом, умеют его продвигать. Против них неприятно один в один играть, особенно если это быстрая атака.

– Что случилось с Влашичем? Какое повреждение?

– Надеюсь, ничего серьезного. Точно еще не могу сказать, – сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.