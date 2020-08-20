«Локомотив» готов платить Манджукичу 3 млн евро в год

всерьез заинтересован в подписании контракта с бывшим форвардом «Ювентуса» .

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Максима Алланазарова, московский клуб предлагает нападающему контракт с зарплатой 3 млн евро в год.

Сам игрок хочет зарабатывать 4 млн евро в год. «Локо» ведет переговоры с хорватом.

Последним клубом 34-летнего футболиста был катарский «Аль-Духайль», за который он выступал с декабря 2019 года по июль 2020-го.

В августе стало известно, что Манджукича хочет пригласить «Рома». Игрок по-прежнему находится в статусе свободного агента.