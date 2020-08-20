Жоау Мариу интересен «Зениту» (FcInterNews.it)

Полузащитник «Интера» , в прошлом сезоне выступавший за «Локомотив» на правах аренды, может вернуться в Россию.

Интерес к 27-летнему португальцу проявляет , сообщает FcInterNews.it со ссылкой на Corriere dello Sport. Кроме того, полузащитником интересуются испанский клубы.

Отмечается, что Мариу не входит в планы . Он не вернется в Милан и будет находиться в Португалии до тех пор, пока не станет ясно, в каком клубе игрок продолжит карьеру.

В сезоне-2019/20 Мариу провел 18 матчей в , забил 1 мяч и сделал 5 голевых передач.