Жоау Мариу интересен «Зениту» (FcInterNews.it)

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Полузащитник «Интера» Жоау Мариу, в прошлом сезоне выступавший за «Локомотив» на правах аренды, может вернуться в Россию.

Интерес к 27-летнему португальцу проявляет «Зенит», сообщает FcInterNews.it со ссылкой на Corriere dello Sport. Кроме того, полузащитником интересуются испанский клубы.

Отмечается, что Мариу не входит в планы «Интера». Он не вернется в Милан и будет находиться в Португалии до тех пор, пока не станет ясно, в каком клубе игрок продолжит карьеру.

В сезоне-2019/20 Мариу провел 18 матчей в РПЛ, забил 1 мяч и сделал 5 голевых передач.

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