«Краснодар» хочет подписать защитника «Рубина» Сорокина за 4 млн евро и оставить в аренде в Казани

Защитник Егор Сорокин может продолжить карьеру в «Краснодаре».

ведет активные переговоры с «Рубином» на предмет покупки . Краснодарцы хотят приобрести защитника сейчас и оставить в аренде в Казани, на полгода или год. Вероятная сумма трансфера – 4 млн евро.

В последнее время предметный интерес к Сорокину проявляли и лично Юрий Семин. Он очень хотел видеть Егора в этой зимой и летом. Сейчас в тесных контактах с «Рубином» «Краснодар», в ближайшие дни сделка по Сорокину может быть закрыта», – написал в телеграм-канале журналист и комментатор .