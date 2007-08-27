Реклама 18+
Реклама 18+

«Краснодар» хочет подписать защитника «Рубина» Сорокина за 4 млн евро и оставить в аренде в Казани

Теги Локомотив Зенит Рубин Юрий Семин премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Нобель Арустамян Егор Сорокин Футбол

Защитник «Рубина» Егор Сорокин может продолжить карьеру в «Краснодаре».

«Краснодар» ведет активные переговоры с «Рубином» на предмет покупки Егора Сорокина. Краснодарцы хотят приобрести защитника сейчас и оставить в аренде в Казани, на полгода или год. Вероятная сумма трансфера – 4 млн евро.

В последнее время предметный интерес к Сорокину проявляли «Зенит» и лично Юрий Семин. Он очень хотел видеть Егора в «Локомотиве» этой зимой и летом. Сейчас в тесных контактах с «Рубином» «Краснодар», в ближайшие дни сделка по Сорокину может быть закрыта», – написал в телеграм-канале журналист и комментатор Нобель Арустамян.

Тест: угадай футболиста сборной России по загранпаспорту

 

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться