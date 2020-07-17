«Реал» купит игроков, если продаст Бэйла (ESPN)

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Гарет Бэйл Футбол

Летняя трансферная кампания «Реала» зависит от того, останется ли в команде полузащитник Гарет Бэйл.

У клуба нет лишних денег из-за финансового кризиса в связи с пандемией коронавируса, поэтому «сливочные» смогут приобрести новых игроков, только если продадут 31-летнего валлийца, сообщает ESPN.

При этом уход Бэйла осложняется из-за его высокой зарплаты, да и сам хавбек планирует отработать контракт с «Реалом» до конца – до июня 2022 года.

«Реал» хочет получить 180 млн евро от продажи Бэйла, Хамеса и еще 8 игроков

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья