«Ливерпуль» хочет потратить деньги от продажи Вейналдума в «Барсу» на Тиаго

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум может перейти в «Барселону».
Как пишет Mundo Deportivo, все стороны работают с предельной осторожностью. Ожидается, что в ближайшие дни в переговорах по трансферу Вейналдума может быть достигнут прогресс.
«Ливерпуль» хочет потратить деньги, полученные за хавбека, на подписание полузащитника «Баварии» Тиаго Алькантары, за которого мюнхенцы требуют 30 млн евро.
Игрок сборной Нидерландов знает, что трансфер испанца очень вероятен, и не хочет потерять место в стартовом составе после его прихода, поэтому рассматривает вариант с уходом из «Ливерпуля».
Ранее сообщалось, что Вейналдум – приоритетная цель нового главного тренера «Барсы» Роналда Кумана. Под его руководством игрок выступал за сборную Нидерландов.
Срок действующего контракта Вейналдума с «Ливерпулем» истекает летом 2021 года.