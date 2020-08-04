«Ливерпуль» хочет потратить деньги от продажи Вейналдума в «Барсу» на Тиаго

Полузащитник «Ливерпуля» может перейти в «Барселону».

Как пишет Mundo Deportivo, все стороны работают с предельной осторожностью. Ожидается, что в ближайшие дни в переговорах по трансферу Вейналдума может быть достигнут прогресс.

«Ливерпуль» хочет потратить деньги, полученные за хавбека, на подписание полузащитника «Баварии» , за которого мюнхенцы требуют 30 млн евро.

Игрок сборной Нидерландов знает, что трансфер испанца очень вероятен, и не хочет потерять место в стартовом составе после его прихода, поэтому рассматривает вариант с уходом из «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что Вейналдум – приоритетная цель нового главного тренера «Барсы» Роналда Кумана. Под его руководством игрок выступал за сборную Нидерландов.

Срок действующего контракта Вейналдума с истекает летом 2021 года.