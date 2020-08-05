«Спартак» отдал Тила в аренду «Фрайбургу» на сезон с возможностью продления еще на год

Полузащитник «Спартака» Гус Тил перешел во «Фрайбург».
Немецкий клуб арендовал 22-летнего футболиста на один сезон, в контракте прописана возможность продления аренды еще на год.
«Фрайбург», как сообщалось ранее, будет полностью платить зарплату Тилу, и она будет ниже, чем в «Спартаке».
Напомним, что «Спартак» купил Тила летом 2019 года за рекордные для себя 18 миллионов евро с учетом бонусов.
В нынешнем сезоне РПЛ он провел три матча, выходя на замену во вторых таймах.
«Гус – сильный нападающий. Он усилит нашу команду своим непредсказуемым стилем игры.
Приятно, что Гус еще на стадии переговоров проявил заинтересованность в переходе к нам. Мы счастливы, что он в нашей команде», – сказал спортивный директор «Фрайбурга» Клеменс Хартенбах.
𝕎𝕖𝕝𝕜𝕠𝕞, 𝔾𝕦𝕦𝕤!— SC Freiburg (@scfreiburg) September 3, 2020
Der #SCF hat Guus #Til verpflichtet! Der Niederländer kommt per Leihe von Spartak Moskau.
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