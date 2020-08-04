Тедеско о 1-м месте «Спартака»: «Замечательный старт, как и наш футбол»

Главный тренер «Спартака» высказался о старте сезона-2020/21.

«Посмотрим, как пойдут дела дальше. У нас очень молодая команда, которая сильно выросла за последние месяцы.

Старт с шести матчей без поражений и первое место в турнирной таблице – это замечательно, как и футбол, в который мы играем. В среднем у нас владение мячом более 60%, и мы являемся одной из самых бьющих команд во всем чемпионате. Так что надеюсь, что мы сможем и дальше продолжать так играть, чтобы наши болельщики гордились нами», – рассказал Тедеско.

«Спартак» лидирует в РПЛ по итогам тура впервые с чемпионского сезона. Прошло 1197 дней