Семака обманули мошенники: «Сергей перевел крупную сумму, абонент его заблокировал»

, жена главного тренера , рассказала, что мошенники обманули ее супруга.

«Не так давно мой муж получил сообщение по WhatsApp от бывшего партнера по команде. Фотография приятеля на аватарке усыпила бдительность, номер телефона раздобыть несложно.

Текст был такой: «Папа умирает от рака, все деньги уже потратил, зная твое доброе сердце – одна надежда на тебя». Сергей перевел крупную сумму, абонент его заблокировал», – написала супруга тренера в инстаграме.

Недавно в похожую ситуацию попал главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.