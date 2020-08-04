«Ювентус» близок к договоренности с Суаресом. Туринцы хотят, чтобы он расторг контракт с «Барсой»

Нападающий «Барселоны» может оказаться в .

Туринцы близки к достижению принципиальной договоренности с представителями игрока об условиях контракта.

Но «Ювентус» не намерен платить за трансфер Суареса, поэтому теперь агенты уругвайца займутся переговорами с «Барселоной» о досрочном расторжении контракта.

У «Юве» есть вариант с , однако возможность подписать 33-летнего игрока «Барсы» кажется клубу более привлекательной, поэтому в последнее время усилия были сосредоточены именно на этом варианте.

Напомним, что ранее новый тренер «Барселоны» Роналд Куман заявил Суаресу, что не рассчитывает на него в предстоящем сезоне.