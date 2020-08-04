«Ювентус» близок к договоренности с Суаресом. Туринцы хотят, чтобы он расторг контракт с «Барсой»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может оказаться в «Ювентусе».
Туринцы близки к достижению принципиальной договоренности с представителями игрока об условиях контракта.
Но «Ювентус» не намерен платить за трансфер Суареса, поэтому теперь агенты уругвайца займутся переговорами с «Барселоной» о досрочном расторжении контракта.
У «Юве» есть вариант с Эдином Джеко, однако возможность подписать 33-летнего игрока «Барсы» кажется клубу более привлекательной, поэтому в последнее время усилия были сосредоточены именно на этом варианте.
Напомним, что ранее новый тренер «Барселоны» Роналд Куман заявил Суаресу, что не рассчитывает на него в предстоящем сезоне.