Георгий Джикия: «Спартак» интересует всех. И тех, кто переживает за клуб, и тех, кто завидует»

Защитник высказался о популярности клуба.

– Вас не утомили весь этот шум и скандалы вокруг «Спартака»?

– А когда-то было по-другому? Я в клубе с 2017 года, и ни одного дня не помню, чтобы вокруг «Спартака» была тишина. Это нормально, «Спартак» – это команда, которая интересует всех. И тех, кто переживает за нее, и тех, кто ей завидует.

– Кажется, сейчас пришли времена, когда самый принципиальный соперник для «Спартака» не ЦСКА, а «Зенит». Нет?

– У «Спартака» есть несколько принципиальных соперников. Большое дерби с ЦСКА, историческое дерби с «Динамо», для меня лично очень важны игры с «Локомотивом»…

В этой череде и дерби двух столиц. «Зенит» – действующий чемпион, для меня, как для спортсмена, матчи с ним не могут не быть принципиальными.

– Но когда Соболев толкается с Дзюбой, такое впечатление, что есть «Зенит» и все остальные.

– Это эмоции, накал и страсть важного для нас матча. Во время таких игр часто бывают такие стычки. У меня тоже были. Это нормально для таких матчей, – сказал Джикия.