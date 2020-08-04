«Барселона» хочет продлить контракт с Месси до 2023 года. Бартомеу намерен встретиться с его отцом

«Барселона» намерена сохранить капитана команды Лионеля Месси, несмотря на его заявления о желании покинуть клуб.
По данным ESPN, предложение о продлении контракта на два года, которое каталонцы ранее направили игроку, все еще актуально. Президент «Барсы» Жозеп Бартомеу хочет пообщаться с Хорхе Месси, отцом и агентом Лео, чтобы продлить контракт до 2023 года. Месси-старший прилетит в Каталонию на этой неделе.
Отмечается, что зарплата Месси по новому соглашению сохранится на прежнем уровне – около 100 млн евро в год до уплаты налогов. При этом в «Барселоне» довольно скептически настроены касательно продления контракта, учитывая сложившуюся ситуацию.