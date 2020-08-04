«Барселона» хочет продлить контракт с Месси до 2023 года. Бартомеу намерен встретиться с его отцом

намерена сохранить капитана команды , несмотря на его заявления о желании покинуть клуб.

По данным , предложение о продлении контракта на два года, которое каталонцы ранее направили игроку, все еще актуально. Президент «Барсы» хочет пообщаться с , отцом и агентом Лео, чтобы продлить контракт до 2023 года. Месси-старший прилетит в Каталонию на этой неделе.

Отмечается, что зарплата Месси по новому соглашению сохранится на прежнем уровне – около 100 млн евро в год до уплаты налогов. При этом в «Барселоне» довольно скептически настроены касательно продления контракта, учитывая сложившуюся ситуацию.