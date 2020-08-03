Гогуа о Селюке: «Мой агент не сумасшедший. Если он что-то говорит, так оно и есть, он умный»

Защитник «Ротора» Седрик Гогуа высказался о своем агенте Дмитрии Селюке.
– Я просто работаю, играю и стараюсь отдавать всего себя на поле.
– ЦСКА купил нового центрального защитника...
– Это не проблема.
– Верите, что получите еще один шанс в ЦСКА?
– Еще один шанс? Когда я только начинал играть в ЦСКА, получил травму. Потом я не выходил в стартовом составе. О каких шансах может идти речь? Их не было.
– Ваш агент Дмитрий Селюк резко высказал о тренере ЦСКА Викторе Гончаренко...
– Да, знаю. Но мой агент не сумасшедший, понимаете. Он понимает футбол. Все, что он говорит, – правда. Это так. Если мой агент что-то говорит, так оно и есть, он не глупый, он умный и знает, о чем говорит.
– У вас лично были проблемы с Гончаренко?
– Никогда. Можете спросить его, но у меня не было, – сказал Гогуа.