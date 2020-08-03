Гогуа о Селюке: «Мой агент не сумасшедший. Если он что-то говорит, так оно и есть, он умный»

Защитник высказался о своем агенте .

– Я просто работаю, играю и стараюсь отдавать всего себя на поле.

– ЦСКА купил нового центрального защитника...

– Это не проблема.

– Верите, что получите еще один шанс в ЦСКА?

– Еще один шанс? Когда я только начинал играть в ЦСКА, получил травму. Потом я не выходил в стартовом составе. О каких шансах может идти речь? Их не было.

– Ваш агент Дмитрий Селюк резко высказал о тренере ЦСКА Викторе Гончаренко...

– Да, знаю. Но мой агент не сумасшедший, понимаете. Он понимает футбол. Все, что он говорит, – правда. Это так. Если мой агент что-то говорит, так оно и есть, он не глупый, он умный и знает, о чем говорит.

– У вас лично были проблемы с Гончаренко?

– Никогда. Можете спросить его, но у меня не было, – сказал Гогуа.