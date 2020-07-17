Дмитрий Селюк: «Гогуа был бы лучшим в ЦСКА, если бы играл»

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Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал выступление своих клиентов в товарищеском матче между «Динамо» и «Химками» (0:2).

Мохамед Конате, интересы которого представляет Селюк, отметился в этой игре дублем.

«В матче «Динамо» – «Химки» в обеих командах играли по одному моему игроку – Каборе и Конате. Каждый из них стал лучшим в команде. Для не разбирающихся в футболе и постоянно несущих ерунду про моих футболистов выкладываю статистику.

Если бы Гогуа играл, он бы тоже был лучшим в ЦСКА», – написал Селюк.

«Не удивлюсь, если Конате забьет больше Кокорина. А это произойдет». Селюк о дубле игрока «Химок» в матче с «Динамо»

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