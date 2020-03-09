Селюк о Гогуа: «Ротор» развеял миф о расизме. Это первый темнокожий в новой истории клуба»

Агент Дмитрий Селюк затронул тему расовой принадлежности , комментируя переход защитника из ЦСКА в «Ротор».

Африканец будет выступать в составе команды-новичка Премьер-лиги на правах аренды в приближающемся сезоне.

«Волгоград – топовый футбольный город. Знаю, что негативно высказывался в отношении болельщиков из этого города, но на самом деле это город с большими традициями. В Волгограде любят футбол.

Переходом Гогуа руководство «Ротора» показало, что у них большие амбиции, что они пришли в не то что надолго, а навсегда.

Также отмечу, что в «Роторе» очень хороший тренер – Хацкевич, с приходом которого команда вышла в РПЛ. Я его знаю еще со времен киевского «Динамо», когда он там играл, а потом и работал. В его руки можно отдать хорошего футболиста, чтобы он его не испортил, как некоторые.

Для меня есть еще один очень важный момент. Гогуа – первый темнокожий футболист, появившийся в новой истории «Ротора». И это показывает, что «Ротор» – это клуб, который открыт для талантливых профессиональных футболистов, из какой бы страны они ни были.

Теперь многие страны, включая Кот-д’Ивуар, будут следить за игрой Гогуа в «Роторе». До перехода Гогуа «Ротору» хотели приклеить ярлык, что там расисты. Но переход Гогуа развеял все эти мифы.

Были ли у Гогуа еще какие-то варианты? Были, но я бы не хотел говорить про них, так как они уже не состоялись. Я не верю, а уверен в том, что Гогуа, находясь в аренде в «Роторе», докажет и покажет, что он качественный защитник, который приносит пользу.

При каждом переходе Гогуа начинается волна негатива в плане того, что он чуть ли не алкоголик и все в этом духе. Возьмите интервью у Бабаева или Мовсесьяна и они подтвердят: за то время, что Гогуа был в ЦСКА, никаких проблем с алкоголем у него не было. Давайте забудем эти специальные агентские вбросы, очерняющие хороших футболистов», – поделился мыслями Селюк.

Гогуа – провал ЦСКА: не играет почти год, за это Селюк уничтожает Гончаренко (например, обвиняет в расизме)