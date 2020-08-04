Михаил Кержаков о 2-м месте «Зенита»: «Трагедией после шести туров это не назовешь»

Вратарь «Зенита» высказался после матча 6-го тура с (0:0).

– Как оцените игру с «Локомотивом»?

– В принципе игра была равная. Но «Локомотив» играл в манере, похожей на «Динамо». То есть от обороны и на контратаках. Единственное отличие – «Динамо» играло в пять защитников, «Локомотив» – в четыре. Но команды, которые плотно садятся в оборону, в любом варианте сложно вскрывать.

– «Локомотив» играл так же жестко, как «Д­инамо»?

– Нет. Таких грубых моментов, как у Скопинцева против Ригони, не было.

– А опасные моменты у ваших ворот отметите?

– Гол незасчитанный. Хорошо игрок «Локомотива» (Рыбчинский – прим. Sports.ru) пробил. Хорошо, что офсайд был. А так – мы просто больше контролировали мяч. И особых проблем не было, разве что пару раз пришлось «почистить». Но это трактовала игра.

Линия обороны высоко действовала. Поэтому понимал – «Локо» будет забрасывать мяч на своих форвардов, а Смолов, Миранчук или потом Эдер попытаются выскочить за спину нашим защитникам. Поэтому и говорю, что была пара моментов, когда пришлось «подчистить». Знал, что такие ситуации будут.

– Результат 0:0 расстроил?

– Все еще впереди, а сейчас совсем не время для того, чтобы впадать в суперрасстройство. Конечно, мы рассчитывали набрать больше очков по итогам двух последних матчей. Но посыпать голову пеплом явно не стоит.

– После этой ничьи уже не лидер чемпионата.

– Это после шести туров тоже трагедией не назовешь, – сказал Кержаков.

После отмененного гола «Локо» ВАР показал сомнительную картинку (на ней не видно момент паса). А потом не заметил фол на Азмуне