Марко Николич: «Счастлив, что у «Зенита» нет ударов в створ. Поздравляю «Локо» с хорошими результатами»

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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мыслями после матча 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

«Хочу поздравить команду с хорошими результатами. Счастлив, как команда была организована тактически, было много желания. Мы забили гол, было три-четыре момента.

Счастлив, что «Зенит» ни разу не пробил в створ. Ребята молодцы. Было много молодых игроков. Если такое отношение будет каждый раз, мы будем выигрывать. Сто процентов», – заявил Николич.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию сегодняшней встречи.

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