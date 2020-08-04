Семак о 0:0 с «Локо»: «Не хватило точности, но «Зенит» – одна из самых забивающих команд в 2019-м и 2020-м»

Главный тренер высказался после матча 6-го тура с (0:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Игра, которая заканчивала насыщенный микроцикл. Старались, но не хватило свежести и остроты в завершении. Ничего страшного. Немного отдохнем и будем готовиться к следующему матчу.

– Есть потери, в том числе Кузяев. Что скажете о возможных новичках?

– Конечно, рассчитываем усилиться. Руководство знает позиции, которые нужно усилить.

– Вы не видите ничего страшного в том, что команда не забивает два матча подряд, а сегодня даже не пробила в створ?

– Мы смотрелись неплохо. В быстрых атаках немного не хватало точности. Будем работать над реализацией, не всегда удается забивать, но и в прошлом, и в этом году мы одна из самых забивающих команд, – сказал Семак.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию сегодняшней встречи.