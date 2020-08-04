Румменигге о Тиаго: «Ожидаем предложения на днях. Если все получится, он уйдет»

Председатель правления «Баварии» рассказал о ситуации вокруг полузащитника команды Тиаго Алькантары.

«Мы ожидаем, что предложение поступит на днях. Ему было важно показать, что он способен хорошо проводить большие матчи.

Если все получится, то он уйдет. Это болезненный момент», – сказал Румменигге в интервью Welt am Sonntag.

Ранее стало известно, что готова отпустить Тиаго только за 30 млн евро, а «Ливерпуль», претендующий на него, не готов столько платить.

В сезоне-2019/20 испанец провел 24 матча за «Баварию» в Бундеслиге и забил 3 мяча.

Тиаго Алькантара – Месси среди полузащитников. Его продвижения мяча и контроль матчей – эстетическое наслаждение