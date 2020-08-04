Мюллер про 8:2 с «Барсой»: «Они были очень расслаблены на разминке»

Форвард «Баварии» вспомнил победу над «Барселоной» (8:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я поздравляю нашего тренера. Приведу лишь один пример: мы уже десять минут разминались, когда только вышла на поле для разминки.

Они были очень расслаблены. Но это не должно ничего значить. Матч мог бы закончиться иначе, но, думаю, мы очень проголодались», – сказал Мюллер на мероприятии, организованном Möbelhaus Höffner.

«Бавария» наказала «Барселону» за оборону в 8 человек. В этом матче Месси был проблемой, а не решением