«ПСЖ» намерен побороться за Месси. Владельцы клуба одобрили сделку

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Футбол

Форвард «Барселоны» Лионель Месси хочет сменить клуб этим летом.

Как пишет Diario Sport, «ПСЖ» всерьез намерен побороться за аргентинца. Французский клуб долго обдумывал эту сделку, и владельцы клуба ее одобрили.

Руководство «ПСЖ» считает, что подписание Месси – важный стратегический ход. В клубе полагают, что в случае такого трансфера Неймар и Килиан Мбаппе без раздумий согласятся продлить контракты с клубом.

Окончательное решение должен принять сам Месси. Ожидается, что предложения игроку могут сделать «Ман Сити» и «Интер».

Месси должен уйти из «Барсы» легендой, а не говнюком. Идеальное решение для всех – помириться и сразу расстаться

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