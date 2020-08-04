«ПСЖ» намерен побороться за Месси. Владельцы клуба одобрили сделку

Форвард «Барселоны» хочет сменить клуб этим летом.

Как пишет Diario Sport, всерьез намерен побороться за аргентинца. Французский клуб долго обдумывал эту сделку, и владельцы клуба ее одобрили.

Руководство «ПСЖ» считает, что подписание Месси – важный стратегический ход. В клубе полагают, что в случае такого трансфера Неймар и Килиан Мбаппе без раздумий согласятся продлить контракты с клубом.

Окончательное решение должен принять сам Месси. Ожидается, что предложения игроку могут сделать «Ман Сити» и «Интер».

Месси должен уйти из «Барсы» легендой, а не говнюком. Идеальное решение для всех – помириться и сразу расстаться