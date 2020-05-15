Игорь Суркис: «Войну против России надо прекратить. Если уберем российских наемников, вернуть наши земли будет проще»

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Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался об отношениях Украины и России.

– «Динамо» позиционирует себя как патриотический клуб. Ваш брат [Григорий Суркис] состоит в партии «ОПЗЖ» не очень патриотического направления. У вас разные политические взгляды с ним? 

– У меня нет никаких политических взглядов по одной простой причине. Войну надо прекратить. 

– А против кого мы воюем? 

– Мы воюем против России. 

– Партия, в которой ваш брат, этого не признает.

– Я же не брат, я высказываю свое мнение. Если мы уберем российских, может быть, это не сама армия, а наемников, то нам будет проще вернуть наши земли.

И в политику не пошел, никогда не собирался и не пойду, потому что не хочу врать. Знаете, как говорят: «Все политики врут, все до единого». 

Наверное, и мой брат врет там, где выгодно. Так оно работает. И во Франции, везде, – цитирует Суркиса Tribuna.com со ссылкой на «ТаТоТаке».

Игорь Суркис – о бюджете и трансферах «Динамо» Киев, Шаблие, Коломойском и Ахметове

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