Игорь Суркис: «Войну против России надо прекратить. Если уберем российских наемников, вернуть наши земли будет проще»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался об отношениях Украины и России.

– «Динамо» позиционирует себя как патриотический клуб. Ваш брат [ ] состоит в партии «ОПЗЖ» не очень патриотического направления. У вас разные политические взгляды с ним?

– У меня нет никаких политических взглядов по одной простой причине. Войну надо прекратить.

– А против кого мы воюем?

– Мы воюем против России.

– Партия, в которой ваш брат, этого не признает.

– Я же не брат, я высказываю свое мнение. Если мы уберем российских, может быть, это не сама армия, а наемников, то нам будет проще вернуть наши земли.

И в политику не пошел, никогда не собирался и не пойду, потому что не хочу врать. Знаете, как говорят: «Все политики врут, все до единого».

Наверное, и мой брат врет там, где выгодно. Так оно работает. И во Франции, везде, – цитирует Суркиса Tribuna.com со ссылкой на «ТаТоТаке».

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