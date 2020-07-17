Игорь Суркис: «Надо договариваться с наемниками, с россиянами. И прекращать эту войну»

Президент киевского поделился мыслями о будущем Украины.

«Я верю в то, что должна закончиться война. Жалко наших пацанов, которые гибнут за свою страну.

Мы, как клуб, делаем огромную работу. Не хочу себя рекламировать. Кто-то делает больше, кто-то – меньше.

Помогаем нашим раненым, нашим воинам АТО, которые нуждаются в этой помощи. Проводим разные соревнования, предоставляем для этого свои поля и инфраструктуру. Делаем все возможное, чтобы в нашей стране воцарился мир.

Надо садиться за стол переговоров и постараться сохранить как можно больше жизней. Потом нам придется за каждую жизнь отвечать. Надо договариваться.

Да, надо показывать свою силу, если на тебя нападают и твое забирают. Ты должен стоять насмерть. Я это все понимаю. Но надо садиться и заканчивать эту войну.

Когда мы закончим войну, экономика у нас поднимется. В воюющей стране никогда не было сильной экономики.

Мы знаем, с кем надо договариваться. С этими наемниками, с россиянами. И прекращать эту войну», – передает слова Суркиса Tribuna.com со ссылкой на телеканал «112 Украина».