Жезус, Бернарду и Марез останутся в «Ман Сити» независимо от других трансферов (Саймон Стоун)

Форвард Габриэл Жезус и полузащитники Бернарду Силва и Рияд Марез не покинут «Манчестер Сити» в это трансферное окно, сообщает Журналист BBC Sport Саймон Стоун.
По информации источника, игроки останутся в составе «горожан» независимо от других трансферов.
Ранее сообщалось, что «Ман Сити» готов предложить «Барсе» за форварда Лионеля Месси 100 миллионов евро, нападающего Габриэла Жезуса, хавбека Бернарду Силву и защитника Эрика Гарсию.
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