Жезус, Бернарду и Марез останутся в «Ман Сити» независимо от других трансферов (Саймон Стоун)

Форвард Габриэл Жезус и полузащитники и не покинут в это трансферное окно, сообщает Журналист BBC Sport Саймон Стоун.

По информации источника, игроки останутся в составе «горожан» независимо от других трансферов.

Ранее сообщалось, что «Ман Сити» готов предложить «Барсе» за форварда 100 миллионов евро, нападающего Габриэла Жезуса, хавбека Бернарду Силву и защитника Эрика Гарсию.

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