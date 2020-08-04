Жезус, Бернарду и Марез останутся в «Ман Сити» независимо от других трансферов (Саймон Стоун)

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Форвард Габриэл Жезус и полузащитники Бернарду Силва и Рияд Марез не покинут «Манчестер Сити» в это трансферное окно, сообщает Журналист BBC Sport Саймон Стоун.

По информации источника, игроки останутся в составе «горожан» независимо от других трансферов.

Ранее сообщалось, что «Ман Сити» готов предложить «Барсе» за форварда Лионеля Месси 100 миллионов евро, нападающего Габриэла Жезуса, хавбека Бернарду Силву и защитника Эрика Гарсию.

Месси в «Сити» – это реально. В Манчестер зовут Пеп и Галлахер, шейхи придумали хитрую схему зарплаты

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