Венсан Компани: «Месси может помочь «Ман Сити» выиграть Лигу чемпионов»

Бывший капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился мнением о возможном переходе форварда «Барселоны» Лионеля Месси в команду Пепа Гвардиолы.
«Для «Сити» было бы невероятно получить такого игрока, как он. Месси может помочь «Ман Сити» сделать следующий шаг и выиграть Лигу чемпионов.
Я знаю, как мыслит Гвардиола, поэтому думаю, что у них будет взаимопонимание. Думаю, что они могут созвониться.
Если Месси решил покинуть «Барселону», то я могу только проявить уважение к этому решению. Честно говоря, я, как болельщик «Сити», надеюсь, что Месси перейдет к ним», – сказал тренер «Андерлехта».
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