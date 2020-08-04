Венсан Компани: «Месси может помочь «Ман Сити» выиграть Лигу чемпионов»

Бывший капитан поделился мнением о возможном переходе форварда «Барселоны» в команду Пепа Гвардиолы.

«Для «Сити» было бы невероятно получить такого игрока, как он. Месси может помочь «Ман Сити» сделать следующий шаг и выиграть Лигу чемпионов.

Я знаю, как мыслит Гвардиола, поэтому думаю, что у них будет взаимопонимание. Думаю, что они могут созвониться.

Если Месси решил покинуть «Барселону», то я могу только проявить уважение к этому решению. Честно говоря, я, как болельщик «Сити», надеюсь, что Месси перейдет к ним», – сказал тренер .

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