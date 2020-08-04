Геннадий Орлов: «Дзагоев вошел в историю кричалкой про «Зенит». Лучше бы он хорошо играл в футбол»

Комментатор Геннадий Орлов, отвечая на вопросы подписчиков, поделился мнением о полузащитнике ЦСКА Алане Дзагоеве.

«Слышал это [кричалку про «Зенит»] от Дзагоева. Этим он и вошел в историю. Лучше бы он хорошо играл в футбол. Ничего у него не получилось.

Проходил в перспективных, потом начали рваться мышцы, по-разному вел себя, дерзил. В общем, не состоялся», – заявил Орлов.

Весной 2013 года, когда ЦСКА стал чемпионом России, Дзагоев раздавал болельщикам автографы и поучаствовал в скандировании начинавшейся со слов «раз, два, три» кричалки, оскорбительной по отношению к «Зениту».

Посчитали все травмы Дзагоева (да, он опять сломался), одна из причин проблем – легкомысленное отношение к диете