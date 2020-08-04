Уэйн Руни: «Месси может выиграть седьмой «Золотой мяч» рядом с Бруну или де Брюйне»

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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни признался, что был бы рад видеть форварда «Барселоны» Лионеля Месси в АПЛ.

«Я знаю, что Месси стареет, но нет другого такого игрока. У Месси есть все – он создает моменты, забивает, управляет игрой. Он лучший игрок в мире.

Он один из немногих футболистов, на которых я смотрел и восхищался. Они с Роналду задали планку, которую мы вряд ли когда-либо еще увидим, но для меня Месси просто на другом уровне.

Месси не должен задумываться об МЛС, он слишком хорош. Он может перейти в АПЛ и стать игроком года, миллион процентов. В окружении Бруну Фернандеша или де Брюйне он может выиграть седьмой «Золотой мяч», что было бы невероятно», – поделился мнением Руни.

Месси правда уйдет за 0 евро? Этим летом один из футболистов провернул схему Лео, но у него был другой контракт

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