Переход Месси обойдется «Ман Сити» в 500 млн фунтов. 300 из них – зарплата

Капитан «Барселоны» Лионель Месси близок к уходу из клуба.
Сообщалось, что аргентинец хочет выступать за «Манчестер Сити». Для осуществления такого перехода «горожанам» придется потратить около 500 млн фунтов, пишет The Telegraph.
Как отмечается, «Барселона» может отпустить Месси за 200 млн фунтов. Сообщалось, что «Сити» может предложить аргентинцу 3-летний контракт с опцией дальнейшего перехода в «Нью-Йорк Сити».
Поскольку сейчас футболист зарабатывает около 100 млн фунтов в год, то на Месси придется потратить около 500 млн фунтов.
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