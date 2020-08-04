Переход Месси обойдется «Ман Сити» в 500 млн фунтов. 300 из них – зарплата

Капитан «Барселоны» близок к уходу из клуба.

Сообщалось, что аргентинец хочет выступать за . Для осуществления такого перехода «горожанам» придется потратить около 500 млн фунтов, пишет The Telegraph.

Как отмечается, может отпустить Месси за 200 млн фунтов. Сообщалось, что «Сити» может предложить аргентинцу 3-летний контракт с опцией дальнейшего перехода в «Нью-Йорк Сити».

Поскольку сейчас футболист зарабатывает около 100 млн фунтов в год, то на Месси придется потратить около 500 млн фунтов.

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