Гвардиола ведет переговоры о продлении контракта с «Ман Сити» до 2022 года

Главный тренер может продолжить работу в клубе.

Специалист ведет переговоры о продлении контракта с «горожанами» до 2022 года, сообщает журналист Николо Скира.

Ранее стало известно, что руководство «Сити» поддерживает испанца, несмотря на вылет от «Лиона» (1:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Срок действующего соглашения между 49-летним тренером и клубом истекает в 2021 году.

Гвардиола работает с «Сити» с 2016 года. С командой он дважды выиграл чемпионат Англии, один раз победил в Кубке страны, а также трижды взял Кубок английской лиги.