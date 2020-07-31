Агент Гвардиолы о возвращении тренера в «Барсу»: «Сейчас это невозможно. Пеп останется в «Сити»

Хосеп Мария Оробит, агент главного тренера , высказался о будущем своего клиента.

«Да, Пеп останется в «Сити». 100 процентов».

О возвращении Гвардиолы в «Барселону»

«Сейчас это невозможно», – сказал Оробит.

Ранее появилась информация о том, что руководство английского клуба поддерживает испанца, несмотря на вылет из Лиги чемпионов от «Лиона» (1:3) на стадии 1/4 финала. Сообщалось, что «Сити» хочет продлить контракт с тренером.

Гвардиола работает с «Сити» с 2016 года. С командой он дважды выиграл чемпионат Англии, один раз победил в Кубке страны, а также трижды взял Кубок английской лиги.