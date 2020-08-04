«Спартак» не уступает 6 матчей подряд. Это самая длинная серия при Тедеско

«Спартак» одолел на выезде «Ротор» (1:0) в матче пятого тура РПЛ.

Это шестой подряд матч москвичей без поражений. В нынешнем сезоне они сыграли вничью с «Сочи» (2:2) и «Уфой» (1:1), а также обыграли «Ахмат» (2:0) и «Локомотив» (2:1). В последнем матче прошлого чемпионата «Спартак» победил «Рубин» (2:1).

Это самая длинная серия без поражений за время работы с клубом главного тренера – с октября 2019 года.

В следующем туре красно-белые примут «Арсенал».

«Спартак» выиграл 3 из 5 матчей в РПЛ, одолев «Ротор» в гостях – 1:0