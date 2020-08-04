«Барса» связывалась с «Ман Сити» по поводу трансфера Жезуса. В нем видят замену Суаресу

«Барселона» хочет приобрести нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса.
Как пишет As, на этой неделе представители каталонского клуба связывались с руководством английского клуба и дали ему знать, что хотят подписать 23-летнего бразильца. Футболист воспринял эту информацию с воодушевлением.
Жезус – один из кандидатов, которых рассматривает штаб Роналда Кумана. В клубе считают, что латиноамериканец станет идеальной заменой Луису Суаресу, который близок к уходу из «Барсы».
Срок действующего контракта Жезуса с «Сити» истекает в 2023 году.
В сезоне-2019/20 бразилец провел 34 матча в АПЛ, забил 14 мячей и сделал 7 голевых передач. Его полная статистика – здесь.
Раньше Жезус объедался фастфудом, а потом нанял персонального тренера и полетел. Теперь он ключевой в прессинге Пепа