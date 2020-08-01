Черчесов о возможной натурализации Малкома: «Мы никого не просили это делать и просить не собираемся»

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возможной натурализации бразильского полузащитника «Зенита» Малкома.

«Я всегда говорил и буду говорить: мы никого не просили это делать и просить не собираемся. Каждый сам принимает решение по гражданству.

Если юридически он может выступать в сборной, то мы будем обращать внимание на этого футболиста. Просить кого-то взять гражданство – это автоматически давать абонемент. Ведь получается так», – сказал Черчесов.

Малком: «Мой приоритет – сборная Бразилии, но если не вызовут, почему бы не сыграть за Россию»

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