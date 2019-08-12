Малком: «Мой приоритет – сборная Бразилии, но если не вызовут, почему бы не сыграть за Россию»

Форвард Малком заявил, что может сыграть за сборную России, если не будет вызываться в сборную Бразилии.

– В начале сезона вы сказали, что открыты для предложения сыграть за сборную Росии. Это действительно возможно? Вы предприняли какие-либо шаги?

– Нет, я сказал, что если не буду получать вызов из сборной Бразилии, и если сборная России захочет видеть у себя , то почему бы и нет.

Мой приоритет – сборная Бразилии. Я бразилец, и я мечтаю играть за свою сборную.

Но если не выйдет, почему бы не изменить спортивное гражданство. Есть другие бразильцы, которые так поступили, – сказал Малком.