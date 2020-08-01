Суарес не хочет расторгать контракт с «Барсой». «Аякс» предлагает ему 3 млн евро в год

Форвард Луис Суарес не заинтересован в уходе из «Барселоны».

33-летний уругваец не намерен расторгать контракт с «блауграной» из-за высокой зарплаты в размере 25 млн евро в год (без учета выплаты налогов), сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, предлагает Суаресу оклад в 3 млн евро за сезон чистыми (после выплаты налогов).

Соглашение нападающего с «Барсой» рассчитано до июня 2021 года.

Куман избавился от Суареса за минуту по телефону. Он уйдет свободным агентом, «Барса» сэкономит до 24 млн