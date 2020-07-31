«Барса» может включить Суареса в сделку по ван де Беку. Уругваец не хочет уходить

Нападающий Луис Суарес может покинуть «Барселону».
Каталонский клуб хочет подписать полузащитника «Аякса» Дони ван де Бека, а 33-летнего уругвайца могут включить в сделку, сообщает Mundo Deportivo.
Ван де Бека оценивают в 45-50 млн евро. Если получится включить в сделку Суареса, «Барса» может дополнительно доплатить порядка 20 млн евро.
Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс очень заинтересован в том, чтобы Суарес вернулся в клуб, за который выступал в 2007-2011 годах.
Уругваец не хочет покидать «Барселону», с которой у него есть еще год по контракту. Его статистику можно изучить здесь.