Нуну Гомеш: «Люди ждали, что Роналду не преуспеет вне «Реала», но он доказал обратное»

Бывший форвард сборной Португалии Нуну Гомеш оценил выступление нападающего Криштиану Роналду в «Ювентусе», отвечая на вопрос, успешно ли складывается его карьера в Турине.
«Я бы сказал, что да [Криштиану успешен], потому что они дважды выиграли Серию А. Однако этого недостаточно для «Ювентуса». Недостаточно просто стать чемпионом Италии.
На фоне больших перемен некоторые ожидали, что Роналду может не преуспеть за пределами «Реала», но он доказал с точки зрения своих рекордов, своей статистики, что был очень хорош в этих двух сезонах в «Ювентусе». Он много забивает и выходит во всех матчах.
Криштиану – лучший, учитывая то, в каком возрасте он выступает на таком высоком уровне», – сказал Гомеш в интервью Stats Perform News.