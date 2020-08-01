Нуну Гомеш: «Люди ждали, что Роналду не преуспеет вне «Реала», но он доказал обратное»

Бывший форвард сборной Португалии Нуну Гомеш оценил выступление нападающего в , отвечая на вопрос, успешно ли складывается его карьера в Турине.

«Я бы сказал, что да [Криштиану успешен], потому что они дважды выиграли Серию А. Однако этого недостаточно для «Ювентуса». Недостаточно просто стать чемпионом Италии.

На фоне больших перемен некоторые ожидали, что Роналду может не преуспеть за пределами , но он доказал с точки зрения своих рекордов, своей статистики, что был очень хорош в этих двух сезонах в «Ювентусе». Он много забивает и выходит во всех матчах.

Криштиану – лучший, учитывая то, в каком возрасте он выступает на таком высоком уровне», – сказал Гомеш в интервью Stats Perform News.