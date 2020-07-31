Ни Месси, ни Роналду не стали лучшими бомбардирами ЛЧ впервые с сезона-2006/07

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром чемпионов-2019/20.

Впервые с сезона-2006/07, когда первое место в списке лучших снайперов занял Кака (10 мячей), ни форвард «Барселоны» , ни нападающий , ранее игравший за и «Манчестер Юнайтед», не стали лучшими бомбардирами турнира.

В сезонах-2007/08, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 лучшим бомбардиром турнира становился Роналду. В сезонах-2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2018/19 это удалось Месси.

В сезоне-2014/15 Месси и Роналду разделили первую строчку в списке бомбардиров с Неймаром, при этом португалец забил 3 мяча с пенальти.

Роберт Левандовски стал первым игроком в истории, которому удалось сделать требл и стать лучшим бомбардиром в каждом из выигранных турниров.