Глава «Уфы»: «Любое решение – в пользу «Ростова». У них не было шансов кроме тех, что Вилков им подарил»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал свои слова о возможном снятии команды с .

– Многие обратили внимание на слова о снятии команды с чемпионата. Вы действительно рассматриваете такой вариант или сказали об этом для привлечения внимания?

– На самом деле такой вариант будет рассматриваться. Федун думал так же после судейства Казарцева в матче с «Сочи». После такого слива, как сегодня, о чем еще можно говорить? У нас не было шансов, потому что любое решение принималось в пользу . В чем тогда смысл играть?

У нас в команде полное уныние, футболисты смотрят на меня, а мне просто нечего сказать им. И менеджерам тоже. У «Ростова» опасных моментов не было, ни малейших шансов на победу, кроме тех, что им Вилков подарил. «Ростов» сегодня плохо играл.

Вы поймите, у нас не коммерческий проект. «Уфа» – народный проект, 66 процентов республики хочет, чтобы в Башкортостане была команда РПЛ. Сегодня всем этим людям плюнули в лицо. Мы нашли спонсора рядом с государством, делаем хорошую работу за небольшие деньги. Стараемся, растим игроков. Наша республика гремит на весь мир благодаря футболу. А когда происходят такие вещи, просто руки опускаются.

– Вы верите, что такие высказывания помогут изменить ситуацию?

– Вопрос не в том, верю я или нет. Мы честно и хорошо делаем свое дело. Сегодня возмущены все, кто имеет отношение к футбольному клубу «Уфа», начиная от главы Республики Башкортостан. Он сказал, чтобы мы протестовали против таких действий.

Нам надо принять все законные меры, которые в следующие раз защитили бы клуб и жителей республики от такого произвола. Мы возмущены и никто не будет прятаться и бояться высказать свое мнение. Нашу позицию надо показывать, – сказал Мурзагулов.

Теперь «Уфа» грозится сняться с чемпионата – но это стыд. Повода нет вообще, руководство истерит на пустом месте