Колосков о заявлении «Уфы»: «Кого они хотят запугать? РФС? РПЛ? Не запугают. Давление и шантаж неприемлемы!»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал высказывания председателя совета директоров «Уфы» Ростислава Мурзагулова после вчерашнего матча с «Ростовом» (0:1).

Напомним, глава «Уфы» заявил, что клуб обсудит снятие с в случае, если «будет еще одна такая игра». Также он потребовал проверить судью Михаила Вилкова на полиграфе.

«Вот эти истерики, методы словесного давления, шантажа абсолютно неприемлемы! Что значит – «снимусь с чемпионата»?! Он что – один это решает? За команду вообще-то болеют десятки тысяч болельщиков, целая республика!

Ну зачем делать такие заявления? Абсолютно бессмысленная затея! Не нужно это. Если ты недоволен судейством, будь поумнее. Есть же реальные способы обратить на это внимание. Есть же экспертно-судейская комиссия. Пишите жалобу. Вот и все. Получите разъяснение.

Есть же РПЛ, которая обязана защищать свои клубы. Пусть она соберет всех членов лиги, пригласят на встречу Кашшаи и Хачатурянца, и они все вместе спокойно обсудят определенные моменты. А так – что же получается? Кого глава «Уфы» хочет запугать? РФС? РПЛ? Не запугает. Зачем выглядеть в таком неприглядном свете?

Хотя у меня тоже порой возникают вопросы к нашим судьям. Слишком много карточек – по делу, без дела. Раздают направо и налево... Так что есть тема для профессионального разговора, но не для истерик!» – сказал Колосков.

Теперь «Уфа» грозится сняться с чемпионата – но это стыд. Повода нет вообще, руководство истерит на пустом месте